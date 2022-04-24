Глава МИД Австрии заявил, что Евросоюз должен искать новые возможности для интеграции Украины

Вступление Украины в ЕС — не единственный путь для интеграции Незалежной в Евросоюз. Такое заявление сделал глава австрийского МИД Александр Шалленберг. Его слова процитировало издание Heute.

Политик привел в пример западнобалканские страны, которые проделали непростой путь в Евросоюз.

«Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества», — сказал Шалленберг.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля передал представителю ЕС заполненную анкету на вступление в Евросоюз. Если документ одобрят, то Незалежная станет еще на шаг ближе к интеграции с Европой.

Согласование анкеты переведет Украину в статус «кандидата на членство в ЕС». Сам документ Зеленскому передали быстро. За это он поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля и других европейских политиков. Заполненную анкету Зеленский передал главе представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас.