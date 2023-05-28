Мир 28 мая 2023, 23:45 Глава МИД Австрии призвал забыть про Крым при обсуждении вступления Украины в ЕС Шалленберг призвал отдельно обсуждать вопросы Крыма и вступления Украины в ЕС Pxhere

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Вопрос о статусе Крыма не надо затрагивать при обсуждениях вступления Украины в Евросоюз, считает глава МИЛ Австрии Александер Шалленберг. В интервью газете Die Press он отметил, что это нужно рассматриваться отдельно.

«Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма со стороны России. Вопрос Крыма нужно рассматривать независимо от вопроса членства Украины в Евросоюзе», — призвал австрийский министр.

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Глава ведомства также считает, что вероятность евроинтеграции Украины со «спорными границами» нельзя назвать до конца конфликта. Шалленберг также добавил, что Евросоюз поддерживает «полное восстановление целостности и суверенитета» Украины.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил о негативных последствиях для всего мира, если Киев вздумает вернуть Крым и Севастополь. По его словам, Украина не должна этого делать. Политический деятель напомнил, что Севастополь никогда не был украинским. При этом Киссинджер считает, что по итогам конфликта Украина должна войти в НАТО.