Глава МИД Австрии призвал к возобновлению диалога ЕС с Россией

Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но РФ пока не заинтересована в этом. С таким заявлением в эфире радиостанции Ö1 выступил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

По его мнению, ЕС и Россия должны сотрудничать по многим вопросам — от климата до энергетики. Поэтому Шалленберг надеется на изменение тональности в двусторонних отношениях в ближайшее время. Сейчас же отношения РФ и Евросоюза «напряжены и отягощены».

«Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что другая сторона этого тоже хочет. Однако мы получаем соответствующие сигналы из Москвы, что у нее нет такой заинтересованности», — сказал министр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Facebook на слова Шалленберга.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — написала Захарова

В Брюсселе 24 мая пройдет саммит ЕС. Взаимодействие с Россией будет одной из главных тем. Хотя верховный представитель союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что резких изменений в подходе к отношениям с Москвой не предвидится.

Очередной виток ухудшения отношений между Россией и ЕС произошел в апреле и мае, после того как Чехия обвинила российские спецслужбы во взрывах на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году. После этого страны провели взаимные высылки дипломатов, к которым присоединились и другие европейские страны.