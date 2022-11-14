Мир 14 ноября 2022, 11:32 Глава МИД Австрии признал, что «отменить» Россию невозможно Глава МИД Австрии Шалленберг: отменить Россию невозможно, но нельзя и вернуть статус-кво РИА «Новости»

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Россию невозможно «отменить», но и вернуть прежние отношения с ней нельзя, констатировал австрийский министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе. Министра процитировал ТАСС.

«Географию и историю не изменить — разумеется, в отношении России не может быть культуры отмены», — подчеркнул Шалленберг.

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Он добавил, что при этом не представляется возможным «вернуться к прежнему статус-кво». Дверь для переговоров должна быть открыта, но их время еще не настало, считает глава МИД Австрии. Он указал на то, что решение о них должны принимать исключительно в России и на Украине.

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Конфликт на Украине спровоцирует строительство нового миропорядка, считают израильские журналисты. Они отметили, что мир перестал поддерживать безусловное лидерство США, а на Ближнем Востоке и в Африке начали принимать сторону России и Китая. Формируется «новая геостратегическая реальность, соответствующая состоянию дел». Об этом написал RT.