Глава МИД Австрии объяснил, почему не выслал российских дипломатов

Австрия может начать высылку российских дипломатов, если спецслужбы страны обнаружат свидетельства неисполнения Венской конвенции. Такое заявление сделал глава МИД республики Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF2, его процитировало ТАСС.

«Я определенно оставляю за собой право на этот шаг. Я стал первым главой МИД Австрии, который два года назад объявил российского дипломата персоной нон грата. Я сделаю это снова, если будет необходимо», — заявил министр.

В Вене функционирует много международных организаций, при которых существуют российские миссии, пояснил Шалленберг. Высылка дипломатов РФ может нарушить работу этих компаний.

При этом глава МИД считает «печальным» тот факт, что страны Евросоюза не могут действовать как единое целое в деле высылки российских дипломатов. Шалленберг отметил, что необоснованное решение лишит австрийское посольство возможности работать в Москве, так как Россия может предпринять ответные шаги.