Глава МИД Армении подал прошение об отставке

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку. С таким заявлением выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анна Нагдалян.

«Айвазян представил заявление об отставке», — сообщила Нагдалян. Ее слова приводит РИА «Новости».

Причины такого решения не приводятся.

В октябре 2020 года премьер-министр Никол Пашинян перевел Айвазяна на должность заместителя министра иностранных дел Армении. Айвазян был назначен на должность главы МИД Армении 18 ноября 2020 года, указом президента Армении Армена Саркисяна.

Осенью прошлого года накалились отношения между Баку и Ереваном. Много лет они не могут поделить спорную территорию — Нагорный Карабах. Военные действия в регионе возобновились в конце сентября 2020-го.

Конфликты между военными на границе Армении и Азербайджана могут продолжиться и дальше. Более того, их даже могут подогревать из-за грядущих парламентских выборов в Армении, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.