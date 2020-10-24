Глава МИД Армении назвал очень «продуктивными переговоры» в Вашингтоне

В Вашингтоне прошли отдельные переговоры госсекретаря США Майка Помпео с главами МИД Азербайджана и Армении. Армянской министр Зограб Мнацаканян назвал встречу продуктивной. Представитель Баку Джейхун Байрамов рассказал о «массовой вербовке террористов» армянами.

«У нас были очень продуктивные встречи утром», — заявил Мнацаканян. Министр пообещал продолжить переговоры с США для установления режима прекращения огня и возврата к мирному урегулированию в Карабахе, сообщил ТАСС.

Представитель Армении добавил, что позиция американцев «в значительной степени консолидирована» с позициями Франции и России. А Ереван обсуждает возможность отправки в Нагорный Карабах миротворцев.

Глава МИД Азербайджана, в свою очередь, представил Помпео «подробную информацию о деструктивной политике армянской стороны», рассказал об обстрелах мирного азербайджанского населения и «массовой вербовке наемников и террористов из-за границы».

Позднее министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. По итогам встреч О’Брайен заявил, что военного решения карабахского конфликта «не существует».