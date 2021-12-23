Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и генсек ОДКБ Станислав Зась провели переговоры

В четверг, 23 декабря, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

Стороны обсудили союзническое взаимодействие между государствами, а также поговорили о ситуации на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Министр Армении подчеркнул необходимость практических шагов, направленных на повышение уровня безопасности в соответствии с трехсторонним заявлением от 26 ноября 2021 года.