Глава МИД Афганистана сообщил об эвакуации после нападения на его дом

Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар заявил, что укрылся вместе с коллегами в безопасном месте после нападения на его резиденцию сторонников радикального движения «Талибан»*. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что в ближайшее время намерен выступить с заявлением по ситуации, которая сложилась в стране.

«После вчерашних трусливых нападений на моих коллег и мою резиденцию, которые я решительно осуждаю, мы с несколькими коллегами благополучно прибыли в безопасное место», — написал Атмар.

Ситуация в Афганистане накалилась за последние несколько месяцев после начала вывода американских войск. Это привело к активизации талибов*, которые начали захватывать территории, а в минувшее воскресенье ворвались в Кабул.

После захвата столицы президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, объяснив, что не хочет довести ситуацию до бойни. Вслед за ним сбежали военные и чиновники. Жители Афганистана два дня подряд штурмом брали аэропорт Кабула, где отменили все гражданские рейсы. В результате давки и открытия огня американскими военными погибли семь человек.

Официальный представитель политического крыла «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что война закончилась. В ближайшее время сформируется новое правительство, которое определит новые законы, по которым будет жить страна.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.