Глава Microsoft обвинил разведку России в атаке на Solarwinds

Российская разведка имеет отношение к кибератаке на правительственные ведомства и частные компании с использованием программного обеспечения Orion разработанного компанией SolarWinds. Масштабный взлом состоялся в марте минувшего года.

Об этом на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США, заявил президент корпорации Microsoft Брэд Смит. Он сообщил, что располагает «солидными свидетельствами», указывающими на российскую разведку.

«Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран. Они больше всего похожи на то, что использует Россия», — приводит ТАСС слова руководителя специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевина Мандиа.

Он назвал проведенную хакерами операцию масштабной, сложной и продолжительной по времени. Мандиа считает, что такой уровень доступен только государствам.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, что разведка США сейчас работает над установлением источника взлома. На это потребуется несколько недель.