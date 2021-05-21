Глава MI-5 обвинил Facebook в предоставлении «свободного доступа» террористам

Руководство Facebook предоставляет «свободный доступ» террористам в свои социальные сети. Такое обвинение озвучил глава британской контрразведки MI-5 Кен Маккаллум. Он впервые подверг действия компании такой резкой критике.

Об этом Маккаллум заявил из-за решения Facebook ввести сквозное шифрование, сообщила The Times. Он уверен, что это заблокирует сотни контртеррористических расследований, которые проводит спецслужба.

«Решения, принятые в залах заседаний в Калифорнии, столь же важны для нашей способности выполнять свою работу, как и решения, принятые в Афганистане или Сирии», — отметил глава британской контрразведки.

Он подчеркнул, что после обеспечения такого уровня конфиденциальности для Messenger и Instagram дадут террористам возможность втайне отправлять незаконные материалы и планировать преступления. У правоохранительных органов уже не будет возможностей отследить их действия.

Глава британской разведки согласился с важностью конфиденциальности, но подчеркнул, что в этом случае речь идет о работе с одним случаем из миллиона.

«Если у вас есть по умолчанию сквозное шифрование, которое невозможно раскрыть, вы фактически представляете свободный доступ отщепенцам — террористам или лицам, которые организуют сексуальное насилие над детьми в интернете, — одним из самых отъявленных в нашем обществе — бесплатный пропуск, когда они знают, что никто не может видеть, что они делают», — пояснил он.

При этом Маккаллум добавил, что ни контрразведка, ни полиция Британии не стремятся создать какую-либо «систему тотального надзора». Однако им нужен доступ, чтобы не дать террористам радикализировать других людей или взорвать бомбу.