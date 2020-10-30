Глава Merck: вакцина от COVID-19 не станет панацеей, а маски придется носить и дальше

Вакцины от коронавируса не станут для людей панацеей. Более того, соблюдать меры безопасности придется и дальше, заявил глава фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер.

«Я не рассматриваю терапевтические средства, которые у нас есть, или вакцины, которые появятся в ближайшее время, как панацею», — сказал Фрейзер в интервью CNBC.

Он добавил, что людям все равно придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию в обозримом будущем.

«Я думаю, что это останется с нами какое-то время, и я бы сказал, что до 2021 года мы все еще будем пытаться соблюдать эти меры общественной безопасности», — отметил глава Merck.

По его словам, он оптимистически настроен к будущим результатам клинических исследований препаратов, разрабатываемых в США. Но Фрейзер считает, что появления вакцины в широком доступе не стоит ждать раньше середины 2021 года.

«Я думаю, это ошибка — говорить людям, <…> что это панацея и в один день мы сможем провакцинировать достаточное количество людей, вылечить достаточное количество. Естественная история этих вирусов показывает, что они не уходят», — заявил он.

Сейчас в Merck работают над созданием двух вакцин от COVID-19. Один препарат создают совместно с научно-исследовательской некоммерческой организацией IAVI. Кроме того, компания купила австрийскую организацию Themis Bioscience, которая разрабатывает вакцину с сотрудниками Института Пастера и Питтсбургского университета.