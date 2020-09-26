Глава мемориала Освенцима захотел отсидеть 10 лет вместо мальчика из Нигерии

Директор мемориала Освенцим в Польше доктор Петр Цивински предложил президенту Нигерии Мухаммаду Бухари отбыть часть 10-летнего тюремного срока, к которому в августе был приговорен за богохульство 13-летний нигерийский мальчик.

Он попросил главу государства помиловать подростка, который нелестно отозвался о боге во время ссоры с приятелем. Как стало известно ВВС, Цивински предложил, что, если помилование невозможно, то он и еще 119 добровольцев со всего мира будут отбывать в тюрьме Нигерии по месяцу.

Адвокат подростка сообщил, что обжаловал чудовищный приговор, нарушающий Конституцию страны и права детей, но дата рассмотрения апелляции в суде еще не назначена.

Приговор был вынесен шариатским судом штата Кано, где наряду со светскими законами действует мусульманское правосудие. Приговоры, вынесенные шариатскими судами, включают порку, ампутации конечностей и смертную казнь.

В письме президенту Бухари доктор Цивински написал: «Независимо от того, что он сказал, он не может считаться полностью сознательным и ответственным, учитывая его возраст. Он не должен потерять свою юность, лишиться возможностей и подвергаться физической, эмоциональной и образовательной стигматизации всю оставшуюся жизнь».

Президент Нигерии пока никак не отреагировал на обращение.

Мемориал Освенцима и музей Аушвиц-Биркенау расположены на месте бывшего нацистского концлагеря в Польше, где были убиты не менее 1,1 миллиона человек. Почти миллион из них были евреями.