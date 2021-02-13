Глава медрегулятора ЕС предположила, что COVID-19 останется надолго

Скорее всего, новый коронавирус останется с человечеством надолго. Он, по всей видимости, хорошо адаптирован к человеку, и может потребовать в будущем от экспертов корректировки уже созданных вакцин.

Об этом заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.

«Поэтому мы должны быть готовы к тому, что он останется с нами. Ничего особенного, это не первый вирус, который будет с человечеством всегда», — приводит ее слова Daily Mail.

Разумеется, вакцины значительно снижают риск заражения, но ученые до сих пор не знают, уменьшают ли они передачу вируса. Есть также опасения, что вакцины могут быть не столь эффективны против некоторых штаммов Covid-19, особенно южноафриканского и бразильского.

Аммон привела в пример сезонный грипп, вакцины к которому ежегодно адаптируются.

«Может оказаться, что (коронавирус) идет тем же путем или что в какой-то момент он станет стабильным, и мы сможем использовать одну вакцину в течение более длительного периода», — сказала она.

Руководитель отдела экспериментального моделирования гепотенеза инфекционных заболеваний, вирусолог РАН Александр Шестопалов сообщил, что коронавирус может мутировать два раза в неделю.