Глава МЭА заявил, что мир переживает первый глобальный энергетический кризис | 360°

Мир 26 октября 2022, 18:26 Глава МЭА заявил, что мир переживает первый глобальный энергетический кризис Глава МЭА Бирол: мир никогда прежде не был свидетелем подобного энергетического кризиса РИА "Новости"

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Европа оказалась в эпицентре первого по-настоящему глобального энергетического кризиса. С таким заявлением выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в своем видеообращении к участникам международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» в Вашингтоне, сообщил ТАСС.

Бирол обратил внимание, что мир никогда раньше не сталкивался с энергетическим кризисом подобной глубины и сложности.

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Глава МЭА рассказал о трудностях, которые принесут ближайшие холодные периоды. Если предстоящую зиму в энергетическом плане он назвал сложной, то следующую — 2023–2024 годов — охарактеризовал как еще более трудную.

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Он напомнил, что до начала украинского кризиса Россия была первым мировым поставщиком топлива, теперь же сделана ставка на атомную энергетику: 30 стран готовятся построить АЭС.

Накануне глава МЭА связал мировой кризис в энергетике с конфликтом на Украине, написали «Известия».