Глава МЭА назвал Ирак аутсайдером в нефтяной войне. Он и еще две страны пострадают больше всех

Резкое падение цен на нефть скажется на союзниках Саудовской Аравии по ОПЕК. Эксперт назвал ситуацию вокруг Ирака, Алжира и Нигерии «очень сложной». Государствам потребуется поддержка мирового сообщества.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью телеканалу CNВС заявил о серьезных финансовых проблемах, с которым столкнулись упомянутые им страны.

«У них возникнут трудности с выплатой заработной платы сотрудникам госсектора, возрастут расходы на здравоохранение и образование. Это, в свою очередь, повысит социальное напряжение», — подчеркнул Бироль.

Особенно уязвим в текущей ситуации Ирак. Затраты на производство нефтепродуктов стране относительно низкие, но ее экономика среди других членов ОПЕК наименее диверсифицирована.

Страны ОПЕК+ не договорились об изменении параметров сделки, касающейся сокращения добычи нефти. Москве предложение снизить производство из-за распространения коронавируса не понравилось. Идею Саудовской Аравии российская сторона отвергла.

С 1 апреля все обязательства по сокращению добычи нефти с участников ОПЕК+ снимаются. В Эр-Рияде хотят нарастить добычу, а цены на сырье — снизить. Из-за намерений саудитов рухнули котировки, а за ними — рубль.