Глава МЭА назвал Ирак аутсайдером в нефтяной войне. Он и еще две страны пострадают больше всех
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью телеканалу CNВС заявил о серьезных финансовых проблемах, с которым столкнулись упомянутые им страны.
«У них возникнут трудности с выплатой заработной платы сотрудникам госсектора, возрастут расходы на здравоохранение и образование. Это, в свою очередь, повысит социальное напряжение», — подчеркнул Бироль.
Особенно уязвим в текущей ситуации Ирак. Затраты на производство нефтепродуктов стране относительно низкие, но ее экономика среди других членов ОПЕК наименее диверсифицирована.
Страны ОПЕК+ не договорились об изменении параметров сделки, касающейся сокращения добычи нефти. Москве предложение снизить производство из-за распространения коронавируса не понравилось. Идею Саудовской Аравии российская сторона отвергла.
С 1 апреля все обязательства по сокращению добычи нефти с участников ОПЕК+ снимаются. В Эр-Рияде хотят нарастить добычу, а цены на сырье — снизить. Из-за намерений саудитов рухнули котировки, а за ними — рубль.