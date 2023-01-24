Мир 24 января 2023, 19:42 Глава МАГАТЭ заявил о желании установить постоянное присутствие на всех АЭС на Украине Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что хочет установить постоянное присутствие на украинских АЭС Pxhere

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Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) хочет установить свое постоянно присутствие на всех украинских атомных электростанциях. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

«Мы хотим установить постоянное присутствие на всех АЭС на Украине», — сказал он.

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Также Гросси заверил, что делегаты миссии вместе с украинским персоналом осмотрели атомные объекты на предмет наличия вооружений.

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«Наша команда в сотрудничестве с украинским менеджментом проверила, есть ли военная техника. Конечно, результат этих проверок был негативным, и мы собираемся сделать отчет», — процитировал главу организации ТАСС.

На постоянной основе представители миссии с сентября находятся на Запорожской АЭС. В их задачу входит наблюдение за ситуацией на объектах и помощь в предотвращении возможных рисков во время боевых действий.

В понедельник, 23 января, украинская компания «Энергоатом» сообщила, что организация направила своих делегатов на все атомные электростанции страны. Они окажут техподдержку работникам атомных объектов и приступят к регулярному мониторингу систем безопасности станций. Всю информацию эксперты передадут в штаб-квартиру МАГАТЭ.