Глава МАГАТЭ заявил, что ждет новой встречи с Путиным | 360°

Мир 18 октября 2022, 03:39 Глава МАГАТЭ заявил, что ждет новой встречи с Путиным Глава МАГАТЭ Гросси выразил надежду на скорейшую встречу с президентом России Путиным РИА «Новости»

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил желание вновь встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом на брифинге он заявил журналистам, его слова процитировало РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, планирует ли он поездку в Россию и встречу с главой государства, Гросси дал положительный ответ. Он также выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

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«Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», — сказал дипломат.

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Он добавил, что соглашение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС может быть достигнуто до конца года. Гросси подчеркнул, что переговоры с президентами России и Украины идут в нужном направлении.

Глава МАГАТЭ встречался с главой РФ неделю назад. Тогда Путин предложил Гросси обсудить ситуацию с Запорожской АЭС. Президент подчеркнул, что Москва открыта к решению всех вопросов.

После этого дипломат встречался с представителями украинской власти также для обсуждения вопроса безопасности вокруг ЗАЭС. Он выразил обеспокоенность из-за того, что на атомную станцию прекратило поступать электричество.