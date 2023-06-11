Мир 11 июня 2023, 21:18 Глава МАГАТЭ приедет в Киев и на ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси прибудет в Киев на Запорожскую АЭС на следующей неделе РИА «Новости»

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Глава Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит в Киев и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом говорится в официальном заявлении агентства без уточнения точных дат.

«Генеральный директор на следующей неделе поедет в Киев и на Запорожскую АЭС», — говорится в сообщении МАГАТЭ.

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В агентстве пояснили, что Гросси возглавит очередную миссию экспертов на Запорожской атомной станции, которые сменят отработавших там специалистов. Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ намерен поднять вопрос об увеличении присутствия экспертов МАГАТЭ на объекте.

Службы технического надзора после прорыва дамбы на Каховской ГЭС сообщили, что требуемый для охлаждения ЗАЭС уровень воды остается в норме. Для этого, пока еще остается возможным, используются запасы Каховского водохранилища.

Ранее российская сторона сообщила МАГАТЭ об ударах дронов-камикадзе по отключаемому устройству Запорожской ТЭС прежде связанному с ЗАЭС. Сам Гросси в ответ на это сообщил, что агентство даст «независимую обратную связь» полученной информации.