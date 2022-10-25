Глава МАГАТЭ поблагодарил США за содействие по созданию защитной зоны у ЗАЭС | 360°

Мир 25 октября 2022, 03:40 Глава МАГАТЭ поблагодарил США за содействие по созданию защитной зоны у ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси поблагодарил США за усилия по созданию зоны безопасности у ЗАЭС РИА "Новости"

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Вашингтоне с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Он поблагодарил США за поддержку усилий организации по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом Гросси написал в Twitter.

Гендиректор МАГАТЭ также сообщил госсекретарю США, что эксперты организации на этой неделе посетят Украину.

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«Обстоятельная встреча с госсекретарем Блинкеном сегодня в Вашингтоне. Я подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам гарантий посетят Украину на этой неделе, и поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции», — написал Гросси.

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К своему посту гендиректор МАГАТЭ прикрепил снимок с Блинкеном.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков до этого заявлял, что вопрос о зоне защиты вокруг ЗАЭС обсуждается, и нужно согласовать его с МАГАТЭ. Он подчеркнул, что никакие соглашения о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС невозможны. Россия, по словам Рябкова, обеспечивается безопасность объекта.