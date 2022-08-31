Глава МАГАТЭ назвал главную цель миссии на Запорожскую АЭС

Предотвращение ядерной аварии стало основной целью миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Делегация должна прибыть на станцию уже 31 августа.

Заявление Гросси привело агентство Reuters. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что миссия носит технический характер, отметил ТАСС.

Сколько именно продлится визит экспертов, неизвестно. Власти Запорожской области заявили о том, что проверка будет продолжаться день. Гросси при этом не исключил, что специалисты могут остаться на более длительный срок. Кроме того, он высказал предложение, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС стала постоянной.

По предварительным данным, в состав делегации вошли специалисты из 10 стран. Но при этом в нее не включили представителей России и Украины. Так, по словам источника ТАСС, в МАГАТЭ решили обеспечить нейтральность и беспристрастность.