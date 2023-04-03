Мир 03 апреля 2023, 19:10 Глава МАГАТЭ Гросси в Калининграде обсудит безопасность Запорожской АЭС МАГАТЭ подтвердило визит Гроссии в Калининград 5 апреля РИА «Новости»

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Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен посетить Калининград в среду, 5 апреля. Об этом ТАСС сообщил представитель организации Фредрик Даль.

По словам собеседника агентства, в Калининграде Гросси намерен обсудить вопросы, связанные с безопасностью Запорожской атомной станции. Для этого директор МАГАТЭ проведет ряд консультаций.

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Комиссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС 29 марта. По итогам инспекции гендиректор агентства Гросси призвал защитить атомный объект от любых атак. Он напомнил, что в случае ЧП последствия на себе ощутят не только Россия и Украина, но и страны Европы.

МАГАТЭ в своем отчете также указало на рост рисков для Запорожской АЭС. Глава агентства отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на крупнейшем объекте в Европе стала очень серьезной из-за усиления военной активности.