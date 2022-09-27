Глава ЛНР заявил о скором возвращении Луганщины в Россию | 360°

Важное 27 сентября 2022, 22:01 Поделиться Telegram

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Viber Глава ЛНР заявил о скором возвращении Луганщины в Россию Глава ЛНР Пасечник: Луганщина вернется в Россию РИА «Новости»

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Предварительные результаты референдума уже не оставляют сомнений, что Луганская Народная Республика станет частью России. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава региона Леонид Пасечник.

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«Уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию», — заявил он.

Пасечник отметил, что жители республики, как и в 2014 году, во время завершившегося сегодня референдума вышли и показали свое единство.

«Не зная результатов, я уверен, что большинство голосов отдано за вхождение в состав России. Это основано на общении с вами, на ваших горящих глазах, которые я увидел, посещая участки», — написал глава ЛНР в своем Telegram-канале.

Он поздравил всех жителей республики, которые, несмотря на угрозы со стороны украинских боевиков, пришли на участки, чтобы отдать свои голоса, показали свое мужество и сплоченность.

«Мы пришли к заветной цели и, уверен, совсем скоро станем частью великой страны», — подчеркнул Леонид Пасечник.

По данным Центральной избирательной комиссии ЛНР, после обработки 91,2% бюллетеней вхождение региона в состав России одобрили 98,54% жителей. Такие данные привело РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

Референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли в течении пяти дней. Сегодня они завершились, началась обработка результатов.

Первые данные, собранные с участков в России, показали, что большинство жителей освобожденных территорий хотят вернуться в состав России.

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