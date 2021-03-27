Глава ЛНР заявил, что Донбасс станет частью России

Донбасс в ближайшем будущем станет частью России. Так считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Мы движемся в правильном направлении. У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!» — передало РИА «Новости» его слова.

По его словам, Донбасс самостоятельно сделал свой выбор в 2014 году. Пасечник имел в виду курс на «интеграцию с Россией», уточнило Ura.ru.

«Фактически мы уже с ней. РФ постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что лидеры «Нормандской четверки» должны сделать все возможное, чтобы сохранить «полное и всеобъемлющее» прекращение огня в Донбассе. Он обратился с призывом к главам Германии, России и Франции. Зеленский подчеркнул, что цена войны — жизни мужественных людей.

В пятницу, 26 марта, в зоне боевых действий на территории Донбасса под минометным обстрелом погибли четыре военнослужащих ВСУ.