Глава ЛНР задумался о помощи России на случай агрессии Украины

Самопровозглашенная Луганская народная республика была бы благодарна России за помощь в случае агрессии со стороны Украины, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что нужно быть готовыми к любому сценарию, передал RT.

Пасечник выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает и украинские власти поймут, что решением всех проблем является выполнение Минских соглашений. Но если Украина выберет сценарий войны, ЛНР потребуется поддержка. И Луганск будет благодарен России за помощь в случае киевской агрессии, отметил Пасечник.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что если бы Россия поставила оружие для помощи народным республикам, то такое решение было бы логичным, учитывая поставки летального оружия из стран Запада на Украину. Это ведет только к эскалации, поэтому ДНР и ЛНР нужно укреплять оборону для защиты населения.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак ранее предложил поставить ДНР и ЛНР некоторые виды вооружений, чтобы повысить обороноспособность республик из-за угрозы эскалации конфликта со стороны Украины, писала газета «Известия».