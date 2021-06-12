Глава ЛНР вернулся из Крыма в Луганск после гибели ополченцев

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник прервал свой визит в Россию после гибели ополченцев. Он принимал участие в XIV Международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму.

«В связи со сложившейся ситуацией, гибелью защитников республики с целью проведения анализа и оценки обстановки я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — приводит слова Пасечника сайт «Луганского информационного центра».

Он заявил, что руководство Украины «предпринимает целенаправленные деструктивные шаги к дестабилизации военной обстановки в своих политических целях». По словам Пасечника, такие действия украинской стороны, которые он назвал необдуманными, могут нарушить установившееся шаткое перемирие и привести к эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.

Накануне власти ЛНР заявили, что украинские диверсанты отдельного центра спецопераций «Запад» напали на их военных и убили пять человек выстрелами в голову. Это произошло в районе поселка Голубовское. Народная милиция считает, что это была провокация для вызова ответного огня.