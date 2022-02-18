Глава ЛНР сообщил, что Луганск и Донецк могут ответить Украине в любой момент

Луганск и Донецк могут в любой момент достойно ответить Украине. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в обращении, приуроченном к годовщине Чернухино-Дебальцевской операции, на своем официальном сайте.

Пасечник напомнил, что семь лет назад, в 2015 году, военные Луганской и Донецкой народных республик одержали победу в Чернухино-Дебальцевской операции, и это было непросто. Украинские военные вели бой, нанося удары не только по военным, но и по мирному населению.

«Несмотря на численное превосходство техники и живой силы врага, мы были сильнее, потому что защищали родную землю. Правда всегда была на нашей стороне. В результате ожесточенных боев украинская армия сдалась и спаслась бегством из дебальцевского котла. Киев до последнего пытался отрицать поражение, но оно было слишком очевидным», — описал события глава республики.

Он уточнил, что именно в тот момент Украина пошла на Минские соглашения, но сейчас регулярно их нарушает, тем самым подтверждая свою слабость.

Пасченик подчеркнул, что армии ЛНР и ДНР становятся только сильнее, всегда могут достойно ответить врагу и призвал почтить память погибших семь лет назад защитников минутой молчания.