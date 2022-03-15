Глава ЛНР рассказал об убийствах мирных жителей украинскими националистами

Украинские военные и боевики национальных батальонов жестоко расправлялись с жителями, которых подозревали в связях с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что люди могли пострадать не только за то, что их родственники жили в республиках Донбасса, но и просто по желанию националистов, которые преследовали личную выгоду.

«Жителей выгоняли из домов, отбирали машины, грабили, избивали. Кому-то это объясняли подозрением в связях с республиками Донбасса или Россией, кому-то говорили, будто приняли человека за наводчика только потому, что он просто шел по улице и разговаривал по телефону. Таких чудовищных историй — много», — подчеркнул Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что от рук украинских военных пострадали много жителей Донбасса и каждый из них помнит про их цинизм и жестокость.

Российские военные в конце февраля начали специальную операцию, приказ отдал президент Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей Донбасских республик обеспечить безопасность жителям. Министерство обороны России подчеркивало, что все удары наносятся высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины.