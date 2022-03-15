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    15 марта 2022, 23:07

    Глава ЛНР рассказал об убийствах мирных жителей украинскими националистами

    Глава ЛНР Пасечник: националисты убивали людей, подозреваемых в связи с жителями Донбасса

    Анатолий Минкин

    Украинские военные и боевики национальных батальонов жестоко расправлялись с жителями, которых подозревали в связях с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Глава ЛНР рассказал об убийствах мирных жителей украинскими националистами

    Он подчеркнул, что люди могли пострадать не только за то, что их родственники жили в республиках Донбасса, но и просто по желанию националистов, которые преследовали личную выгоду.

    «Жителей выгоняли из домов, отбирали машины, грабили, избивали. Кому-то это объясняли подозрением в связях с республиками Донбасса или Россией, кому-то говорили, будто приняли человека за наводчика только потому, что он просто шел по улице и разговаривал по телефону. Таких чудовищных историй — много», — подчеркнул Пасечник.

    Глава ЛНР добавил, что от рук украинских военных пострадали много жителей Донбасса и каждый из них помнит про их цинизм и жестокость.

    Российские военные в конце февраля начали специальную операцию, приказ отдал президент Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей Донбасских республик обеспечить безопасность жителям. Министерство обороны России подчеркивало, что все удары наносятся высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины.