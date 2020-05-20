Глава ЛНР потребовал от Зеленского прекратить обстрелы республики

«Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры», — отметил Пасечник.

Глава ЛНР уточнил, что республика может сместить линию соприкосновения, если Украина не откажется от обстрелов.

«В случае продолжения подобных действий со стороны ВФУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции», — пояснил Пасечник.

Он попросил ОБСЕ, РФ, Германию и Францию помочь Украине в принятии нужных решений, которые позволят обеспечить реальное перемирие.