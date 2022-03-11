Глава ЛНР отменил украинский закон о декоммунизации на освобожденных территориях

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об отмене украинского закона о декоммунизации топографических названий на территориях, взятых под контроль силами ЛНР. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

Всем переименованным населенным пунктам возвращаются их прежние названия по состоянию на 18 мая 2014 года. Указ касается названий улиц, переулков, кварталов, площадей, тупиков, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов, городков, парков, скверов и других градостроительных объектов.

Ранее Пасечник поручил создать администрации городов и районов по всей республике, включая перешедшие под контроль ЛНР территории и пока еще занятые ВСУ регионы.

Власти Украины начали проводить активную государственную политику по ликвидации идеологического наследия советского периода истории после 2014 года. В рамках декоммунизации были переименованы многие улицы и площади, демонтированы памятники советским государственным и партийным деятелям, а также советским полководцам. Кроме того, в стране ввели запрет на деятельность коммунистической партии.