Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержали большинство жителей региона, выбрав единственно правильный путь — интегрироваться в Россию. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, написало РИА «Новости».

«Народ Луганщины восемь лет назад сделал собственный выбор, на референдуме проголосовав за суверенитет, независимость и свободу», — сказал он.

Глава ЛНР сообщил, что за прошедшие восемь лет региону пришлось пройти через многие испытания.

«Мы восстанавливали все, что разрушили украинские нацисты, возрождали экономику, боролись с объявленными блокадами и залечивали раны войны», — добавил Пасечник.

Также он выразил уверенность, что жители ЛНР обеспечат стабильную жизнь себе, своим детям и будущим поколениям.

Накануне посол республики в России Родион Мирошник заявил, что власти начали переговоры о признании ЛНР с рядом государств, включая Венесуэлу и Сирию.