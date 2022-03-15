Глава ЛНР наградил раненых военнослужащих Народной милиции республики

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник навестил раненых военных Народной милиции ЛНР, которые находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Он поблагодарил их за отвагу и усилия по освобождению территорий республики и вручил им награды, сообщил ЛуганскИнформЦентр.

«Хочу сказать вам слова огромной благодарности от чистого сердца, от всей души за то, что вы сегодня подставляете свою грудь и делаете все, чтобы освободить исконно нашу землю, за которую проливали кровь наши деды, прадеды и все наши предки. <…> Вы — герои настоящие», — сказал он, обращаясь к военным.

Пасечник добавил, что сейчас решаются вопросы о социальной защите раненых военных и родственников погибших военнослужащих.

«Семьям военнослужащих, которые погибли, выплачивается пять миллионов рублей. Семьям тяжелораненых выплачивается три миллиона рублей. При легких ранениях — до 600 тысяч рублей», — уточнил глава ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о доставке гуманитарной помощи для жителей более 10 освобожденных населенных пунктов республики.