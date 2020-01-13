СМИ: глава ливийской армии Хафтар прибыл в Москву

Премьер ПНС Ливии Саррадж прибудет в Москву в понедельник, 13 января, уточнил собеседник агентства.

«Халифа Хафтар уже прибыл в Москву. Саррадж прибудет туда в понедельник. Ожидается, что в Москве они должны будут провести переговоры», — заявил ливийский информированный источник агентства.

В ночь на воскресенье, 12 января, ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии. Прекращение огня начинало действовать с 0:00 по местному времени (01:00 по Москве). При этом каждая из сторон дала обещание ответить на любое нарушение прекращения боевых действий.

Однако через несколько часов после объявления, по данным местных СМИ, ЛНА обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия. При этом ПНС зеркально обвинила ЛНА в том же самом.

Прекращение огня на западе Ливии стало возможным после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоялась 8 января. Главы двух государств тогда согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0:00 12 января и сесть за стол переговоров.