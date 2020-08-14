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    14 августа 2020, 07:28

    Глава Литвы назвал Лукашенко нелегитимным президентом

    Ксения Басырова

    Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой Белоруссии. Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа.
    Глава Литвы назвал Лукашенко нелегитимным президентом

    «Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным (президентом. — прим. ред.), так как в Белоруссии не было свободных демократических выборов», — заявил президент Литвы. Его слова приводит Газета.ru.

    Кроме того, Гитанас Науседа отметил, что введение санкций против Белоруссии прежде всего навредит населению страны. Однако все равно это возможно.

    Протесты в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента страны. Люди вышли на улицы и площади городов. ОМОН и милиция жестко разгоняли мирных участников акций и многих задержали. Протесты длятся уже пятый день. К ним присоединились рабочие предприятий, которые вышли на забастовки. Люди просят отпустить всех задержанных и прекратить насилие в отношении своих граждан.

    МВД Белоруссии пообещало выпустить всех задерженных к утру 14 августа. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Барсуков.

    Новости SMI.FM