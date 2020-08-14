Глава Литвы назвал Лукашенко нелегитимным президентом

Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой Белоруссии. Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным (президентом. — прим. ред.), так как в Белоруссии не было свободных демократических выборов», — заявил президент Литвы. Его слова приводит Газета.ru.

Кроме того, Гитанас Науседа отметил, что введение санкций против Белоруссии прежде всего навредит населению страны. Однако все равно это возможно.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента страны. Люди вышли на улицы и площади городов. ОМОН и милиция жестко разгоняли мирных участников акций и многих задержали. Протесты длятся уже пятый день. К ним присоединились рабочие предприятий, которые вышли на забастовки. Люди просят отпустить всех задержанных и прекратить насилие в отношении своих граждан.

МВД Белоруссии пообещало выпустить всех задерженных к утру 14 августа. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Барсуков.