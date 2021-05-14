Глава КС заявил о планах ограничить законодательную функцию президента Белоруссии

Глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил о планах ограничить законодательную функцию президента республики. Идея подразумевает, что глава страны не сможет издавать декреты, имеющие законодательную силу, написал ТАСС.

Отмечается, что такие полномочия политику делегировались членами Совета страны и Палатой представителей, сообщил Piter.TV.

«В целях более полной реализации парламентом законодательной функции следует исключить положения о законодательных полномочиях на издание декретов, имеющих силу закона», — подчеркнул Миклашевич.

Обязанности члена правительства не смогут исполнять кандидаты при совмещенных обязанностях в Палате представителей Национального собрания Белоруссии. Уточняется, что возможные нововведения соответствуют закону разделения властей. Из третьей статьи Конституции исключат второе положение.