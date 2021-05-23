facebook_pixel
    23 мая 2021, 18:42

    Глава КС Чехии назвал Россию реальной угрозой для Центральной Европы

    Александр Блинов

    Россия стремится восстановить свое влияние над странами бывшего социалистического лагеря в Центральной Европе. Об этом заявил председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский, сообщило РИА «Новости».

    Глава КС Чехии назвал Россию реальной угрозой для Центральной Европы

    Россия никогда не откажется от своих стремлений усилить влияние в Центральной Европе, и на этот счет ни у кого не должно быть никаких иллюзий, заявил Рыхетский. По его словам, Россия всегда будет представлять реальную угрозу для европейского региона.

    «Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны», — сказал глава конституционного суда республики.

    Он выразил недоумение в связи с тем, что кто-то сомневается в причастности агентов спецслужб РФ к организации взрывов на складах боеприпасов во Врбетице и заявляет, что существует несколько версий произошедшего.

    Рыхетский убежден, что Россия не откажется от своего советского прошлого, когда она контролировала социалистические страны.

    Чехия в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам во Врбетице, произошедшим на частном складе с оружием семь лет назад. Под предлогом бездоказательных обвинений из Праги выслали 18 российских дипломатов. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов из Москвы.

    Правительство России ранее включило Чехию в список недружественных стран наряду с США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил расширение этого списка.