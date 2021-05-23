Глава КС Чехии назвал Россию реальной угрозой для Центральной Европы

Россия стремится восстановить свое влияние над странами бывшего социалистического лагеря в Центральной Европе. Об этом заявил председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский, сообщило РИА «Новости».

Россия никогда не откажется от своих стремлений усилить влияние в Центральной Европе, и на этот счет ни у кого не должно быть никаких иллюзий, заявил Рыхетский. По его словам, Россия всегда будет представлять реальную угрозу для европейского региона.

«Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны», — сказал глава конституционного суда республики.

Он выразил недоумение в связи с тем, что кто-то сомневается в причастности агентов спецслужб РФ к организации взрывов на складах боеприпасов во Врбетице и заявляет, что существует несколько версий произошедшего.

Рыхетский убежден, что Россия не откажется от своего советского прошлого, когда она контролировала социалистические страны.

Чехия в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам во Врбетице, произошедшим на частном складе с оружием семь лет назад. Под предлогом бездоказательных обвинений из Праги выслали 18 российских дипломатов. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов из Москвы.

Правительство России ранее включило Чехию в список недружественных стран наряду с США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил расширение этого списка.