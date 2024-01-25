Мир 25 января 2024, 09:13 Глава крымского парламента рассказал об отношении Украины к своим пленным Глава крымского парламента Константинов: Украине плевать на своих пленных РИА «Новости»

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История со сбитым российским самолетом Ил-76 доказала, что нынешнему руководству Украины плевать на своих пленных. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нынешней киевской хунте абсолютно плевать на своих солдат, тем более военнопленных», — сказал он.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его сподручные в желании заработать побольше денег устраивают «кровавую жатву и людоедскую страду». Им неважно, кого именно убивать — русских или украинцев, резюмировал Константинов.

Военный самолет Ил-76 протерпел крушение накануне в Белгородской области. Борт летел на встречу по обмену пленных. В самолете находились более 65 человек, никто не выжил.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 с украинскими военнопленными сбили сами ВСУ. Для этого боевики использовали ЗРК Patriot или IRIS-T. Власти Оренбургской области обрадовали список погибших членов экипажа Ил-76. Депутат Госдумы Виктор Соболев привязал наградить их посмертно.