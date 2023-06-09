Мир 09 июня 2023, 16:14 Глава Крыма Аксенов заявил, что нужно перестать помогать странам, поставляющим оружие Украине

Читать 360tv в

Если Россия остановит поставки газа и других ресурсов странам, которые дают оружие и боеприпасы Украине, то Европе будет тяжело. Об этом «Крыму 24» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что нужно прекращать помогать странам, спонсирующих Украину. И нужно вести себя так же, как ведут себя остальные. Такие зеркальные меры должны демонстрировать реакцию России на снабжение Украины.

Реклама

«Надо полностью зажать. Поставили танки — отключаем газ, свет. Поставляешь оружие, все, до свидания. Надо делать, как они. Они прямым текстом говорят, что любая страна, которая нам что-либо поставит, будет считаться участником конфликта. И мы должны соответствующим образом исходить», — сказал Аксенов.

Авторы: