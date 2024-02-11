Мир 11 февраля 2024, 11:22 Глава крупного нигерийского банка погиб при крушении вертолета в США ВТО: в авиакатастрофе в США погиб глава нигерийского Access Bank Moritz Frankenberg/dpa/globallookpress

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Главный исполнительный директор нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве, а также его жена и сын погибли в результате падения вертолета в США. Об этом заявила гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в соцсети X.

Она выразила соболезнования семьям погибших и сотрудникам Access Bank Group.

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«Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына, а также Бимбо Огунбанджо в результате крушения вертолета», — написала Оконджо-Ивеала.

Авиакатастрофа произошла 9 февраля — вертолет Eurocopter EC 130 рухнул на границе американских штатов Калифорния и Невада. Жертвами крушения стали шесть человек.

Ранее в США разбился частный самолет Bombardier Challenger 604. Воздушное судно упало на территории Флориды, неподалеку от города Нейплс.