Глава Красного Креста назвал коронавирус «серьезнейшим испытанием систем здравоохранения»

«Там, где, наводя ужас, свистят пули и рвутся снаряды, работающее медучреждение выглядит спасительным оазисом. Но с высокой долей вероятности можно утверждать, что его сотрудники выбились из сил, а медикаментов и материалов не хватает», — отметил Маурер.

Он сравнил такое положение дел с существующей ситуацией из-за распространение коронавируса. Глава комитета призвал международных лидеров прислушаться к его словам.

«Мне страшно, потому что COVID-19 — серьезнейшее испытание на прочность для высокоразвитых систем здравоохранения стран мира. Мне страшно, когда я думаю, что COVID-19, распространяясь по миру, дойдет до тюрем со скудным финансированием и заболевание там станет массовым, принимая во внимание и без того плохое состояние здоровья заключенных и низкий потенциал медицинских служб», — пояснил он.

Маурер попросил властей стран и представителей гуманитарных организаций максимально помогать «самым уязвимым людям».

«Мы можем и должны облегчить страдания тех, кто меньше всего способен противостоять этой болезни», — подчеркнул президент Красного Креста.

Он заявил, что нужно работать сообща.

«Правительства, воюющие стороны и органы власти, услышьте нас. Вирусы не знают границ. Если меры помощи заключенным и беженцам окажутся недостаточными, как и выделяемые в этих целях ресурсы, последствия для всего мира могут стать трагическими», — заключил Маурер.