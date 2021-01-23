Глава консерваторов Уэльса подал в отставку из-за обвинений в нарушении ограничительных мер

Глава Консервативной партии Уэльса Пол Дэвис покинул пост после того, как его обвинили в нарушении ограничительных мер по коронавирусу.

По данным телеканала BBC, появилась информация о том, что Дэвис выпивал со своими коллегами в здании парламента после того, как был введен частичный запрет на продажу алкогольных напитков. Это было сделано с целью сократить социальные контакты между людьми. Кроме того, нетрезвые люди более склонны игнорировать ограничения.

Дэвис уточнил, что все коллеги соблюдали социальную дистанцию, а также никто из них не был пьян. Тем не менее он подал в отставку, объяснив это тем, что произошедшее «подорвало заработанное за 14 лет в парламенте Уэльса доверие и уважение» коллег и местных жителей.

Также об отставке объявил депутат-консерватор Даррен Миллар, который присутствовал на том обеде вместе с Дэвисом. Он объяснил, что произошедший скандал может негативно отразиться на репутации партии, которая является оппозиционной к правительству Уэльса.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич рассказал, что ограничения по коронавирусу в российских регионах продлятся не более полутора месяцев. Об этом сообщило агентство Ura.ru.