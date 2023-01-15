Мир 15 января 2023, 03:40 Глава конгресса США рассказал, почему американцы не доверяют администрации Байдена Спикер конгресса США Маккарти: американцы не доверяют Байдену из-за скандала с бумагами РИА «Новости»

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Граждане США не доверяют правительству во главе с Джо Байденом из-за лицемерия и несправедливости. Их вера в президента пошатнулась после скандала с обнаруженными секретными документами, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

«Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству», — отметил политик.

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Байден хранил бумаги в аналитическом центре в Вашингтоне, а также в гараже. Доверенные лица президента нашли еще в ноябре, но не стали предавать это огласке. Глава Минюста США Меррик Гарланд поручил провести расследование. Следователи должны узнать, как секретные материалы оказались за пределами Белого дома.

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Кроме того, Байден продолжает поддерживать Украину. По его словам, США будут оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется. При этом собственные запасы американской армии истощаются.