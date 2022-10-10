Глава компании «ТЭК-34 отказался отвечать на вопросы о взрыве автомобиля на Крымском мосту | 360°

Все новости

Подмосковье

10 октября 2022, 14:29

Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме

Общество

10 октября 2022, 14:27

Фейк: взрыв на Крымском мосту ограничил снабжение ВС РФ на Херсонском направлении

Реклама

Спецоперация

10 октября 2022, 14:22

ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области

Подмосковье

10 октября 2022, 14:20

Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Подмосковье — Воробьев

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Сергиев Посад, Истра и Серпухов стали самыми популярными направлениями у пользователей каршеринга в Подмосковье

Армия

10 октября 2022, 14:13

Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Воробьев отметил роль волонтеров при доукомплектации мобилизованных в Подмосковье

Общество

10 октября 2022, 14:11

Пугачева впервые выступила с официальным заявлением после отъезда из России

Власть

10 октября 2022, 14:10

Песков заявил, что ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту провели эффективно

Эксклюзив

10 октября 2022, 13:14

Глава компании «ТЭК-34 отказался отвечать на вопросы о взрыве автомобиля на Крымском мосту

Глава компании «ТЭК-34» Антипов заявил о переживании из-за раскрытия личных данных

Читать 360tv в

Руководитель транспортной компании «ТЭК-34» Олег Антипов, заказавшей рейс взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, испытывает большие неудобства из-за вмешательства в его личную жизнь со стороны журналистов. Об этом он рассказал «360».

«Конечно, я переживаю об этом, раскрыты персональные данные. Звонят родителям. У меня нет сомнений, что я не виноват, но мне поступают куча звонков», — сообщил директор.

Реклама

Антипов подчеркнул, что не станет давать какой-либо информации о причастности компании к взрыву на мосту.

Реклама

«Не могу полезную информацию дать, опровергать все слухи в СМИ. Не имею права что-то объяснять, я подписал документы. С подозреваемыми, уверен, уже работает следствие», — добавил он.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел утром в субботу. По предварительной информации, водитель выполнял заказ по доставке груза через компанию «ТЭК-34». В результате происшествия пострадали два пролета моста.

Президент России Владимир Путин назвал происшествие на мосту террористическим актом.

Крымский мост

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама