Глава компании «ТЭК-34 отказался отвечать на вопросы о взрыве автомобиля на Крымском мосту | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 13:14 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Глава компании «ТЭК-34 отказался отвечать на вопросы о взрыве автомобиля на Крымском мосту Глава компании «ТЭК-34» Антипов заявил о переживании из-за раскрытия личных данных Соцсети

Читать 360tv в

Руководитель транспортной компании «ТЭК-34» Олег Антипов, заказавшей рейс взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, испытывает большие неудобства из-за вмешательства в его личную жизнь со стороны журналистов. Об этом он рассказал «360».

«Конечно, я переживаю об этом, раскрыты персональные данные. Звонят родителям. У меня нет сомнений, что я не виноват, но мне поступают куча звонков», — сообщил директор.

Реклама

Антипов подчеркнул, что не станет давать какой-либо информации о причастности компании к взрыву на мосту.

Реклама

«Не могу полезную информацию дать, опровергать все слухи в СМИ. Не имею права что-то объяснять, я подписал документы. С подозреваемыми, уверен, уже работает следствие», — добавил он.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел утром в субботу. По предварительной информации, водитель выполнял заказ по доставке груза через компанию «ТЭК-34». В результате происшествия пострадали два пролета моста.

Президент России Владимир Путин назвал происшествие на мосту террористическим актом.

0 0 0 0 0 0