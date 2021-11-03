Глава КНШ США оценил действия российских военных на границе с Украиной

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в действиях России на границе с Украиной нет открытой агрессии. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, подобное происходит каждый год.

«Что мы видим, это значительное движение военных на российской стороне украинской границы. Ничего, скажем так, в открытую агрессивного», — подчеркнул он.

Также Милли добавил, что пока нельзя оценить остановку в Пентагоне.