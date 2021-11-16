Глава КНР назвал президента США своим давним другом

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи со своим американским коллегой Джо Байденом назвал президента США «давним другом». Об этом сообщил ТАСС.

ИА НСН напомнило, что встреча глав государств прошла в режиме видеоконференции.

«Это, конечно, не очная встреча с глазу на глаз, но тоже неплохо. Очень рад видеть давнего друга», — признался Си Цзиньпин.

Отмечается, что это первая официальная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.