facebook_pixel
    16 ноября 2021, 15:34

    Глава КНР назвал президента США своим давним другом

    Си Цзиньпин тепло поприветствовал Байдена на виртуальной встрече

    Артур Блянихов

    Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи со своим американским коллегой Джо Байденом назвал президента США «давним другом». Об этом сообщил ТАСС.

    ИА НСН напомнило, что встреча глав государств прошла в режиме видеоконференции.

    «Это, конечно, не очная встреча с глазу на глаз, но тоже неплохо. Очень рад видеть давнего друга», — признался Си Цзиньпин.

    Отмечается, что это первая официальная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.