Глава КНДР Ким Чен Ын обсудил реорганизацию части отделов ЦК на специальном заседании

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании секретариата Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). В ходе собрания обсудили реорганизацию части отделов ЦК, передал ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что большое значение имеет роль руководителя, который нацелен на государственную политику в области государственной и общественной безопасности, юстиции и прокуратуры.

Кроме того, на заседании обсудили и другие вопросы, среди которых тема образования партийных работников, передал RT.