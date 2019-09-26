Глава китайского МИД рассказал, как развивались отношения Москвы и Пекина

Отношения между Россией и Китаем преодолели различия идеологического плана и обусловленные историей и культурой. В Пекине назвали совместное будущее двух стран перспективным.

Министр иностранных дел Китая Ван И заметил, что государства сумеют преодолеть все препятствия и сложности. Его слова процитировала «Российская газета».

«Мы можем с гордостью сказать, что китайско-российские связи преодолели идеологические и культурно-исторические различия», — сказал китайский дипломат.

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По его словам, сейчас державы взаимодействуют по «образцовой» модели. Ван И назвал ее конструктивной, устойчивой и обладающей богатейшим стратегическим содержанием.

Глава МИД Китая подчеркнул, что благодаря лидерам обеих стран и при поддержке проживающих в них народов российско-китайские отношения будут идти в ногу со временем. В перспективе это приведет к еще большим результатам, направленным на благо не только двух стран, но и всего мира.

Дипломатические отношения между Китаем и СССР были установлены 2 октября 1949 года.