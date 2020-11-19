Глава китайского МИД назвал Россию и КНР «глобальными стабилизаторами»

Россия и Китай продолжают быть «глобальными стабилизаторами». Сотрудничество двух стран приносит все новые и новые результаты. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И во время телефонной беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ван И заявил, что Пекин готов «защитить законные права и интересы двух стран», а также «гарантировать международную справедливость и беспристрастие».

Он считает, что Китай и Россия должны и дальше укреплять взаимодействие, максимально использовать свои преимущества, помогать странам решать важные вопросы. В частности, речь идет о борьбе с эпидемией коронавируса, поддержании стабильности или восстановлении экономики. Об этом написало РИА «Новости».

Глава МИД КНР также сказал о желании Пекина поддерживать с Москвой контакты на самом высоком уровне. Ван И напомнил, что в 2021 году страны отпразднуют 20 лет с момента подписания двустороннего «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». По его мнению, эта дата еще больше сблизит государства и выведет стратегическое сотрудничество между ними на более высокий уровень.

МИД России, в свою очередь, сообщил, что во время телефонных переговоров главы двух ведомств обсудили ситуацию вокруг иранской «ядерной сделки», положение Центральноазиатского региона и дальнейшие политические контакты РФ и КНР.