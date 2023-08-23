Мир 23 августа 2023, 13:58 Глава Китая на саммите БРИКС сравнил обстановку в мире с холодной войной Си Цзиньпин посоветовал странам БРИКС сосредоточиться на деловом сотрудничестве Huang Jingwen/XinHua/globallookpress

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин указал на важность борьбы стран БРИКС с экономическим принуждением. Деловое сотрудничество стало главной целью разных регионов, сообщил он на саммите организации, прямую трансляцию вел канал WION.

В то же время глава Китая напомнил о менталитете холодной войны, которая по-прежнему продолжила влиять на людей.

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«До 2030 года мы должны укрепить политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности для обеспечения мира. Менталитет холодной войны все еще преследует наш мир», — указал Си Цзиньпин.

Он призвал всех участников саммита к мирному решению конфликтов.

«Геополитическая обстановка становится напряженной, страны БРИКС должны следовать пути мирного развития. Они должны укреплять стратегическое партнерство БРИКС», — заявил политик.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва поддержал присоединение к дипломатическим усилиям по достижению мира на Украине. Он отметил, что за ситуацией вокруг страны наблюдал весь мир.