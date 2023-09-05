Мир 05 сентября 2023, 07:53 Глава Китая анонсировал углубление сотрудничества со странами ШОС Си Цзиньпин заявил о планах углублять сотрудничество в ШОС РИА «Новости»

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Китай будет углублять сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме к участникам совещания министров юстиции государств-членов ШОС, сообщило издание «Xinhua».

По его словам, Китай запланировал «непрерывно углублять обмены и сотрудничество в области права и судебного администрирования в новую эпоху».

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Кроме того, глава КНР указал на важность открытости мировой экономики. Он добавил, что изоляция нанесла ей серьезный ущерб. Си Цзинпин выразил уверенность, что ситуацию можно переломить с помощью активного сотрудничества стран и призвал «общими усилиями вывести мировую экономику на путь устойчивого восстановления».

«Развивая сектор услуг и торговлю услугами, Китай будет работать со всеми странами и сторонами для продвижения инклюзивного развития посредством открытости, содействия связям и интеграции посредством сотрудничества <…>», — отметил он.

Ранее политолог Игорь Шатров заявил, что ШОС и БРИКС становятся для Китая все важнее. По его словам, эти объединения приобрели большее значение, чем формат саммита Большой двадцатки.